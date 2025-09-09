Με περίπου 6.000 φίλους της στο πλευρό της η Λιθουανία κόντρα στην Ελλάδα!

Εξαιρετικά έντονη αναμένεται να είναι η παρουσία των Λιθουανών στο παιχνίδι κόντρα στην Εθνική.

Περίπου 6.000 φίλοι της ομάδας του Ρίμας Κουρτινάιτις αναμένεται να είναι στο γήπεδο της Ρίγας για να σταθούν στο πλευρό της Λιθουανίας, που απέναντι στην Ελλάδα θα παίξει την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων.

Ήδη από την αναμέτρηση κόντρα στη Λετονία είχαν ταξιδέψει 1.500 φίλοι της Λιθουανίας, που πλέον αναμένεται να τετραπλασιαστούν και να γίνουν 6.000.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο παίζει η απόσταση, αφού Κάουνας και Βίλνιους είναι περίπου 4 ώρες μακριά από τη Ρίγα, με τους Λιθουανούς που ζουν κι αναπνέουν για το μπάσκετ να ταξιδεύουν στην πόλη της Λετονίας.

