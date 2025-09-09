Κουρτινάιτις, Μουμπρού και Σπανούλης αναζητούν ένα σπάνιο Νταμπλ σε Ευρωμπάσκετ

Ο Έλληνας Παναγιώτης Γιαννάκης και Φέλιξας Κριαουτσιούνας από τη Λιθουανία έχουν κερδίσει το Ευρωμπάσκετ ως παίκτες και ως προπονητές.

Οι Ρίμας Κουρτινάιτις, Άλεξ Μουμπρού και Βασίλης Σπανούλης έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια σπάνια ελίτ ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του ​​2025.

Αν οαδηγήσουν τη χώρα τους στον τίτλο στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν θα μπουν σε αυτή τη λίστσ των ανθρώπων που θα έχουν κερδίσει την κορυφαία διοργάνωση της FIBA ​​Europe ως παίκτεςς και ως προπονητές.

Ο Κουρτινάιτις κατέκτησε το στέμμα του Ευρωμπάσκετ το 1985 και τώρα ελπίζει να οδηγήσει τη Λιθουανία ως προπονητής στον ίδιο τίτλος. Ο Μουμπρού βοήθησε την Ισπανία να φτάσει στην κορυφή το 2009 και τώρα προπονεί τη Γερμανία. Και ο Σπανούλης ήταν ένας από τους ήρωες της ένδοξης πορείας της Ελλάδας το 2005 και αυτή τη στιγμή στοχεύει να χαρίσει στη χώρα του ένα ακόμη τρόπαιο.

Ο πρώτος που πέτυχε το νταμπλ του Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής ήταν ο Φέλιξας Κριαουτσιούνας από τη Λιθουανία. Το 1937, ήταν ο παίκτης-προπονητής της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο και στη συνέχεια ο Κριαουτσιούνας ήταν παίκτης της λιθουανικής ομάδας του 1939 που κατέκτησε το στέμμα.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο πρώτος σύγχρονος άνθρωπος που κέρδισε ξεχωριστά Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής, κατακτώντας τον τίτλο με την Ελλάδα το 1987 στο γήπεδο πριν τα καταφέρει και ως προπονητής το 2005.

Ο Πράνας Λουμπίνας, γνωστός και ως Φρανκ Λούμπιν, κέρδισε επίσης ένα Ευρωμπάσκετ ως προπονητής και παίκτης, αν και οδήγησε τη Λιθουανία στο πρωτάθλημα του 1939 ως παίκτης-προπονητής - με τον Κριαουτσιούνας στην ομάδα του.

Συνολικά, υπάρχουν έξι προπονητές στο Ευρωμπάσκετ 2025 που έχουν εμφανιστεί στη διοργάνωση ως παίκτες. Οι άλλοι είναι ο Γάλλος Φρεντερίκ Φοτού, ο κόουτς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αζίζ Μπεκίρ και ο Ιταλός Τζιανμάρκο Ποτσέκο. Από αυτούς μόνο τρεις συνεχίζουν στη διοργάνωση.

ΡΙΜΑΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΙΤΙΣ

Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 20

Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι

Ρκεόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 22 πόντοι

Ο Κουρτινάιτις συμμετείχε σε τρία Ευρωμπάσκετ: κερδίζοντας τον τίτλο του 1985 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 1989 με τη Σοβιετική Ένωση και τερματίζοντας δεύτερος με τη Λιθουανία το 1995.

ΑΛΕΞ ΜΟΥΜΠΡΟΥ

Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 27

Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 4,0 πόντοι ανά παιχνίδι

Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 12 πόντοι

Ο Μουμπρού ανέβηκε στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ τρεις φορές με την Ισπανία: κατακτώντας το υψηλότερο σκαλοπάτι το 2009, τερματίζοντας δεύτερος το 2007 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2013.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ

Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 38

Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι

Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 24 πόντοι

Ο Σπανούλης βοήθησε την Ελλάδα να φτάσει σε πέντε Ευρωμπάσκετ και πέτυχε την απόλυτη επιτυχία στο 2005. Ο σούπερ σταρ γκαρντ την Ελλάδας κατέκτησε επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο το 2009.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!