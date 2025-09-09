20 χρόνια μετά: Η Ελλάδα διεκδικεί τον τίτλο παίρνοντας έμπνευση από τους ήρωες του 2005

Η Ελλάδα ελπίζει να προσθέσει θρίαμβο το 2025 στους τίτλους του 1987 και του 2005. Οι νίκες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Γνωρίζοντας αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το ρόστερ της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025 της FIBA, δεν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί για να επιστρέψει επιτέλους η Ελλάδα στην κορυφή, 20 χρόνια αφότου η χώρα κατέκτησε για τελευταία φορά την Ευρώπη.

Φτάνοντας στα προημιτελικά, η Ελλάδα απέχει μόλις τρεις νίκες από την κατάκτηση του τρίτου στέμματος της σε Ευρωμπάσκετ, μετά το 1987 και το 2005. Ο σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι η κινητήρια δύναμη της ομάδας του.

«Αυτό είναι το πνεύμα που ακολουθεί την ελληνική ομάδα - να μην τα παρατάει ποτέ και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο» είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Υπάρχουν όμως παραλληλισμοί για τη φετινή ομάδα με εκείνη που ύψωσε τελευταία φορά το τρόπαιο εκείνη τη νύχτα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 στο Βελιγράδι.

Η γενιά του ελληνικού μπάσκετ πριν από 20 χρόνια περιλάμβανε τους Νίκο Ζήση, Θόδωρο Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη, Μιχάλη Κακιούζη, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Αντώνη Φώτση, Δήμο Ντικούδη και Γιάννη Μπουρούση. Πολλοί από αυτούς είχαν λαμπρή καριέρα τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Και, ο προπονητής της ομάδας του 2005 ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου, το 1987 καθώς ήταν ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον σπουδαίο Νίκο Γκάλη.

Το γεγονός ότι μεγάλωσε με είδωλα και χαρακτήρες όπως ο Γκάλης, ο Γιαννάκης μα και άλλους ήρωες του 1987, όπως ο Παναγιώτης Φασούλας, βοήθησε τη γενιά του 2005 να συνειδητοποιήσει ότι η νίκη είναι εφικτή ακόμα και στο μεγαλύτερο επίπεδο.

«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ επειδή όταν ήμουν 4 ετών είδα την Ελλάδα να κερδίζει το Ευρωμπάσκετ. Και το να μπορώ να το κάνω αυτό ως 18χρονος παίκτης ήταν πάντα το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας μου», είπε ο Ζήσης.

«Πριν από 20 χρόνια μου φαίνεται σαν να έχει περάσει πολύς, πολύς καιρός. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για εμάς. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να πάμε στο Βελιγράδι και να κερδίσουμε το τρόπαιο. Αλλά είχαμε αυτοπεποίθηση - μια χρυσή ομάδα, μια σπουδαία γενιά του ελληνικού μπάσκετ με σπουδαίους παίκτες.

«Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που ξεχωρίζει 20 χρόνια αργότερα είναι ότι ήταν μια ομάδα που έκανε θυσία για να βρίσκεται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο».

Όταν ρωτήθηκε για την ανάμνησή του από το 2005, ο Σπανούλης απάντησε με ένα μεγάλο χαμόγελο: «Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι είχα μαλλιά εκείνη την εποχή... Ήταν μια απίστευτη στιγμή. Βγάλαμε πολλούς Έλληνες στους δρόμους».

Μεταφερόμαστε στη Ρίγα και το 2025, όπου άτομα όπως ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου μεγάλωσαν θαυμάζοντας τον Ζήση, τον Σπανούλη και τους συμπαίκτες τους. Φυσικά, θυμούνται καλά την κατάκτηση του τίτλου το 2005 με αγάπη.

«Θυμάμαι ότι έβγαινα στους δρόμους, ούρλιαζα και γιόρταζα με άλλους ανθρώπους. Ήταν κάτι ξεχωριστό και, φυσικά, όλοι έχουμε αυτές τις αναμνήσεις στο μυαλό μας», είπε ο Σλούκας.

«Ήταν η στιγμή που με καθόρισε, με έκανε να πιστέψω, με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με αυτό το άθλημα, με έκανε να ερωτευτώ αυτό το άθλημα», πρόσθεσε ο Παπανικολάου.

Ο Ημιτελικός

Η μετάβαση από την αμφιβολία στην απόλυτη χαρά στον ημιτελικό ήταν σαφώς η καθοριστική στιγμή που θυμάται όλη η Ελλάδα από το 2005.

Οι Γάλλοι είχαν ως ηγέτες παίκτες από μια σπουδαία γενιά, συμπεριλαμβανομένων των Tony Parker και Boris Diaw - και οι δύο μόλις 23 ετών τότε - καθώς και του βετεράνου Antoine Rigaudeau, των αδελφών Florent και Mickael Pietrus, καθώς και του Mickael Gelabale και του νυν προπονητή της Γαλλίας, Frederic Fauthoux.

Ο προπονητής Claude Bergeaud είχε τη Γαλλία να προηγείται με επτά πόντους με 43 δευτερόλεπτα. Αλλά η Ελλάδα δεν τα παράτησε και επέστρεψε στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με 65-64 με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Ελλάδα είχε μια τελευταία ευκαιρία.

Ο Ζήσης έκανε drive στο καλάθι και πάσαρε στον Διαμαντίδη στην κορυφή της ρακέτας, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, δίνοντας στην Ελλάδα τη νίκη με 67-66.

«Η μεγαλύτερη ανάμνησή μου ήταν εναντίον της Γαλλίας, ο αγώνας, το σουτ του Διαμαντίδη και γενικά η ανατροπή που κάναμε τα τελευταία δύο λεπτά», θυμήθηκε ο Σλούκας.

«Όλοι θυμούνται τον Ημιτελικό με τη Γαλλία - την εκπληκτική ανατροπή που κάναμε. Αυτό είναι το πνεύμα που ακολουθεί την ελληνική ομάδα - να μην τα παρατάει ποτέ και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο», είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

«Πιθανότατα έχω παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα πάνω από 50 φορές ήδη», είπε ο Παναγιώτης Καλατζάκης.

Η εμπειρία του Παπανικολάου με τον Ημιτελικό ήταν διαφορετική από πολλές άλλες.

Ήταν σε μια οικογενειακή συγκέντρωση εκείνη την ημέρα και δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τον αγώνα επειδή ήταν στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία και πριν από το δείπνο, ο νεαρός Κώστας μπόρεσε να πάει σπίτι.

«Μπήκα στο σπίτι και άνοιξα την τηλεόραση ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησε ο τελικός για την Ελλάδα». Ο Νίκος (Ζήσης) έκανε το drive με την μπάλα και την πάσαρε πίσω στον Διαμαντίδη. Αυτή είναι λοιπόν η μόνη εικόνα που έχω από τον Ημιτελικό και ήταν η καλύτερη εικόνα που θα μπορούσα να έχω», θυμήθηκε.

«Θυμάμαι ότι ήμουν εκστασιασμένος. Ηταν μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για μένα. Την κρατάω στην καρδιά μου και αυτό με έκανε να ερωτευτώ το άθλημα».

Η Ελλάδα κράτησε την ορμή από την ανατροπή εναντίον της Γαλλίας και κατάφερε να κερδίσει με 78-62 τη Γερμανία στον τελικό, κατακτώντας το δεύτερο Ευρωμπάσκετ της ιστορίας της.

Η κύρια σύνδεση από την ομάδα του 1987 με την ομάδα του 2005 ήταν ο Γιαννάκης ως προπονητής. Αλλά η ελληνική ομοσπονδία αναγνώρισε τη σημασία των ηρώων του 2005 και το πόσο πολύ χρειάστηκε να μεταδοθεί η γνώση τους στις επόμενες γενιές.

Το 2021, η ομοσπονδία έδωσε στον Ζήση τον τίτλο του Τζένεραλ μανατζερ της εθνικής ομάδας και τον Ντικούδη ως διοικητικό διευθυντή. Τον Οκτώβριο του 2023, τα προπονητικά ηνία παραδόθηκαν στον Σπανούλη.

«Είναι πολύ σημαντικό γιατί διατηρούν αυτή τη νοοτροπία που είχαν και προσπαθούν να μας τη μεταδώσουν για να την βάλουμε κι εμείς στο παρκέ. Έχουν πολλή εμπειρία και τους σέβομαι πολύ», δήλωσε ο Σλούκας, ο οποίος έπαιξε με τον Ζήση και τον Σπανούλη στην εθνική ομάδα.

Ο Παπανικολάου πιστεύει: «Οι νεαροί παίκτες έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους που έχουν πετύχει στο παρελθόν και μπορούν να μεταδώσουν τη νοοτροπία και τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουν τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα νεαρά παιδιά».

Ο Ντίνος Μήτογλου πρόσθεσε: «Η εμπειρία τους και ο χαρακτήρας τους, ειδικά ο προπονητής Σπανούλης με τον χαρακτήρα νικητή που έχει, σημαίνουν πολλά. Ισως είναι οι μόνοι που ξέρουν πώς να μας οδηγήσουν σε κάτι μοναδικό, να κάνουμε κάτι ξεχωριστό με την εθνική ομάδα όπως έκαναν κι αυτοί».

Η επόμενη γενιά της Ελλάδας έχει έναν αγώνα στα προημιτελικά εναντίον της Λιθουανίας και μια νίκη θα την ωθούσε στον ημιτελικό είτε με την Τουρκία είτε με την Πολωνία.

Οι πιστοί οπαδοί στην Ελλάδα λαχταρούν τουλάχιστον μία θέση στο βάθρο. Τα τελευταία μετάλλια που κρέμονται στο λαιμό των Ελλήνων παικτών χρονολογούνται από την τρίτη θέση στο EuroBasket του 2009. Ο Σλούκας και ο Παπανικολάου δεν πολύ χρόνο ακόμα να διανύσουν στην καριέρα του με την Εθνική- και οι δύο γίνονται ήδη 35 φέτος.

Η τωρινή ομάδα περιλαμβάνει τον σούπερ σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς και τους αδελφούς του Θανάση και Κώστα, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Μήτογλου, τον Καλαϊτζάκη, τον Τολιόπουλο και τον 20χρονο σταρ Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι στην ανδρική ομάδα από το 2023, γνωρίζει την καταγωγή της ομάδας, της οποίας αποτελεί μέρος αυτή τη στιγμή.

«Αν δεν ήταν παίκτες όπως ο Ζήσης, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ εξαιτίας τους, εξαιτίας αυτής της εθνικής ομάδας. Και αυτοί άρχισαν επίσης να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη και του Γιαννάκη», είπε ο 26χρονος Καλαϊτζάκης.

Γνωρίζει επίσης ότι τα παιδιά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και παντού αλλού περιμένουν απεγνωσμένα να δουν την ίδια επιτυχία.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να αφήσουμε κάτι και για την επόμενη γενιά. Ας ελπίσουμε ότι κάποια παιδιά που μεγαλώνουν τώρα όντας 5, 6, 7 ετών, μας παρακολουθούν στην τηλεόραση και θα αρχίσουν να παίζουν μπάσκετ χάρη σε εμάς. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να αφήσουμε κάτι για την επόμενη γενιά. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό».

Πηγαίνοντας από γενιά σε γενιά, σε γενιά και γενιά.

Σύντομα θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα ημερομηνία κλειδωμένη στην ελληνική μπασκετική παράδοση.

