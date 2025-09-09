Κουρτινάιτις: «Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι, ζητάω ειλικρινά συγγνώμη»

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις με ανακοίνωσή του θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους για την παρεξήγηση που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά το μήνυμα του προπονητή της Λιθουανίας

«Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι,

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο υπεύθυνος της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιονάς Βαλαντσιούνας, ήταν όλοι έτοιμοι για τη προγραμματισμένη συνέντευξη μαζί σας. Ωστόσο, ο προπονητής Ρίμας παρεξήγησε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει τα πάντα σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα.

Για να διορθωθεί η κατάσταση, ο προπονητής Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, όσο χρόνο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του αγώνα από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο προπονητής σέβεται πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους οπαδούς του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από την υποστήριξη που έλαβε η Λιθουανία κατά το Ευρωμπάσκετ 1995, και εκτιμά βαθιά τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων μας. Αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και την όμορφη χώρα της Ελλάδας. Θυμάται την κατάμεστη αρένα του Ευρωμπάσκετ 1995 να χειροκροτεί τη Λιθουανία στον τελικό, μια όμορφη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.

Για ακόμη μία φορά, ζητούμε συγγνώμη στους Έλληνες δημοσιογράφους και τους φιλάθλους του μπάσκετ για αυτήν την παρεξήγηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!

Με τον μέγιστο σεβασμό,

Ρίμας Κουρτινάιτις».