Κουρτινάιτις: «Έμαθε να παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Γιάννης - Καταλαβαίνει όλο το παιχνίδι ο Σπανούλης»

Ενόψει του προημιτελικού της Λιθουανίας με την Ελλάδα ο Ρίμας Κουρτινάιτις στάθηκε στις γνώσεις του Βασίλη Σπανούλη και στο παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την Ελλάδα: «Αυτή είναι μια ομάδα που μοιράζει πολύ καλά την μπάλα. Ο Σπανούλης έκανε πολλές αλλαγές, πήρε καλούς σουτέρ. Ο Γιάννης έμαθε όχι μόνο να σκοράρει, αλλά και να πασάρει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Μεταφέρει το προσωπικό του ταλέντο στο ομαδικό αποτέλεσμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι οι αστέρες του NBA σκοράρουν πόντους, αλλά οι ομάδες χάνουν. Οι Έλληνες είναι διαφορετικοί, το υπολογίζουμε πολύ αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε την Τρίτη».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι σαν τον Γιασικεβίτσιους επειδή καταλαβαίνει καλά όλο το παιχνίδι του μπάσκετ και ξέρει πώς να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό των παικτών».

Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν θα παίξουμε εναντίον ενός παίκτη, αλλά εναντίον μιας ομάδας. Ένας πολύ καλός παίκτης, ήταν ο MVP του NBA, δεν παίρνεις τέτοιου είδους βραβείο έτσι απλά. Έμαθε να παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ, πολλοί παίκτες του NBA δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό».

