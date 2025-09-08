Μίλισιτς: «Συγχαρητήρια στον Αταμάν - Περήφανοι που είμαστε ξανά στους "8"»

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του προημιτελικού της Πολωνίας με την Τουρκία και έδωσε συγχαρητήρια στον Εργκίν Αταμάν για αυτό που έχει καταφέρει. Ακόμη, τόνισε πως είναι περήφανος για την επιτυχία και της δικής του ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την ομάδα του: «Είμαστε πολύ περήφανοι, ειδικά επειδή είμαστε back-to-back στην οκτάδα. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που το έχουν καταφέρει αυτό, δείτε το. Απλά η απόδειξη της ποιοτικής δουλειάς, της ποιότητας των Πολωνών παικτών και ότι εμείς, ως ομοσπονδία και ομάδα, έχουμε ποιότητα».

«Δεν περιμένω τίποτα. Πρέπει να αποδεικνύεις τον εαυτό σου ξανά και ξανά. Αυτό το τουρνουά, ειδικά αυτή η φάση των νοκ-άουτ αγώνων, είναι η φάση όπου πρέπει να προετοιμαστείς πολύ νωρίτερα. Προφανώς, υπάρχουν τραυματισμοί, καταστάσεις όπου κάποιος είναι "καυτός" ή όχι, αλλά όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι εκ των προτέρων για να είναι επιτυχημένοι σε αυτό το τουρνουά. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στην ποιότητα».

Για το ματς με την Τουρκία: «Πολύ σκληρή ομάδα, πολύ δυνατό ρόστερ, η καλύτερη ομάδα εδώ και χρόνια για την Τουρκία, και όλα τα συγχαρητήρια στον προπονητή Αταμάν που την οδήγησε στους "8"».

