Πάρκερ: «Θα είναι τρομερό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να συνεργαστούν Euroleague, FIBA και ΝΒΑ»

Ο Τόνι Πάρκερ προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως είναι σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να συνεργαστούν FIBA, NBA και Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «China Daily»:

«Είναι τρομερή ιδέα. Αν η Euroleague, το ΝΒΑ και η FIBA βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν για να χτίσουν μία δυνατή λίγκα θα είναι τρομερό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Υπάρχει μεγάλος χώρος για βελτίωση (σ.σ. σχετικά με την εμπορική λειτουργία των συλλόγων στην Ευρώπη τώρα). Στο τέλος της ημέρας, μιλάμε και προσπαθούμε να πάμε στην σωστή κατεύθυνση.

Για μένα, ως ιδιοκτήτη γαλλικού συλλόγου, η συμφωνία μεταξύ των τριών (NBA, FIBA και Euroleague) είναι το κλειδί για την επιτυχία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το NBA Europe για μένα είναι απλώς θέμα χρόνου. Έρχεται και θα συμβεί».