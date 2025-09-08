Αβντίγια για το τετ-α-τετ με τον Γιάννη: «Μου έκανε κομπλιμέντα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες»

Ο Ντένι Αβντίγια μίλησε σε Μέσα της χώρας του και αναφέρθηκε στο τετ-α-τετ που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ και έτσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket. Εκεί, θα αναμετρηθεί με την Λιθουανία για μία θέση στους «4».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τρομερός στον αγώνα και μετά τη λήξη του ματς είχε ένα τετ-α-τετ με τον Ντένι Αβντίγια. Ο αστέρας του Ισραήλ προχώρησε σε δηλώσεις στα Μέσα της χώρας του και αναφέρθηκε σε αυτή την συνομιλία.

«Ο Γιάννης μου έκανε πολύ ωραία και συγκινητικά κομπλιμέντα, αυτά είναι κομπλιμέντα από έναν παίκτη που δουλεύει πολύ σκληρά και έχει πολύ καλή φήμη στο πρωτάθλημα. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το τι είπε, αλλά σίγουρα είναι συγκινητικό.

Κάθε παίκτης έχει τις ιδιότητές του, έχω μια πολύ μεγάλη πορεία και τη δυνατότητα να γίνω πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι - πιστεύω σε αυτό 100%. Κάναμε ένα καλό τουρνουά και έκανα ό,τι μπορούσα» ανέφερε.

