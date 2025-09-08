Αρνήθηκε να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους ο Κουρτινάιτις

O Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους ενόψει του προημιτελικού της Λιθουανίας με την «επίσημης αγαπημένης».

Η Λιθουανία θα αναμετρηθεί με την Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Μία μέρα πριν τον αγώνα (8/9) και μετά την προπόνηση της ομάδας του ο Ρίμας Κουρτινάιτις προχώρησε σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους από την χώρα του.

Ωστόσο, δεν μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους και απλώς αποχώρησε.

