Σερβική Ομοσπονδία: «Δεν απολύθηκε ο Πέσιτς - Θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες»

Η σερβική Ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έχει απολυθεί και ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν συζητήσεις για το μέλλον του στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας ενημερώνει το κοινό ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σε ορισμένα Μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την απόλυση του Σβέτισλαβ Πέσιτς από τον ρόλο του ως προπονητή της Εθνικής μας ομάδας δεν είναι αληθινές.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι τις 30 αυτού του Σεπτέμβρη. Η Ομοσπονδία θα μιλήσει με τον Πέσιτς τις επόμενες ημέρες, θα αναλύσει το αποτέλεσμα του Eurobasket και θα λάβει μια απόφαση που θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του σερβικού μπάσκετ και της Εθνικής μας ομάδας.

Η Ομοσπονδία στηρίζει τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος έφερε τα δύο τελευταία χρυσά μετάλλια στη χώρα μας, οδήγησε τη Σερβία σε μετάλλια σε δύο προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις και επανέφερε την ελπίδα στους φιλάθλους και τη λατρεία της Εθνικής μας ομάδας στους παίκτες».

ο Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!