Πάρκερ: «Δική μου απόφαση να φύγω από την Μπαρτσελόνα - Μπορούμε να κερδίσουμε την Euroleague»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να φύγει από την Μπαρτσελόνα, για την υπογραφή του στην Παρτιζάν και για τον ρόλο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα και υπέγραψε στην Παρτιζάν. Ο 30χρονος αστέρας μίλησε στο «Basketball Sphere» και σχολίασε αυτή του την απόφαση, τονίζοντας πως πιστεύει ότι ο σερβικός σύλλογος μπορεί να κατακτήσει την Euroleague.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον ρόλο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και στα πρώτα του ματς με την ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τα φιλικά και τους νέους του συμπαίκτες: «Αυτά ήταν καλά παιχνίδια, είναι στιγμές που προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Είχαμε μια εξαιρετική περίοδο προετοιμασίας πίσω μας, σχεδόν όλοι έφτασαν στην ώρα τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη.

Είμαι εξοικειωμένος με αυτούς τους παίκτες. Έχω παίξει με τον Στέρλινγκ Μπράουν στο λύκειο, γνωρίζω τον Μίλτον και τον Ντιλικινά από το ΝΒΑ, έχω παίξει και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτή είναι μια ομάδα παιδιών που με έκανε να θέλω να αναλάβω αυτή την πρόκληση».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δεν θέλω να τον σταθώ πολύ σε αυτόν, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πάντα εκεί για να ξεκινήσει συζητήσεις με τους παίκτες. Όταν η Παρτιζάν πληροφορήθηκε ότι υπήρχε πιθανότητα να φύγω από την Μπαρτσελόνα, με πήρε τηλέφωνο και μου εξήγησε ότι το ενδιαφέρον ήταν σοβαρό.

Δεν λέω ότι οι προηγούμενοι προπονητές μου δεν ήταν καλοί, αλλά μου θυμίζει αυτούς που με καθοδηγούσαν στο κολέγιο και το λύκειο. Μου θυμίζει τον πατέρα μου. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση, γιατί είναι αυτό που χρειάζομαι. Μου έλειψε αυτό το κομμάτι της προπονητικής πτυχής και έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει τον καλύτερο εαυτό μου».

Για την αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα και την υπογραφή στην Παρτιζάν: «Η Μπαρτσελόνα μου έδωσε την ευκαιρία να φύγω, ήταν δική μου απόφαση. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον οργανισμό, τους σέβομαι πολύ και τους χρωστάω πολλά. Ήταν υπέροχα. Δεν ήταν μια κακή εμπειρία, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Δεν ήμασταν ικανοποιημένοι μόνο με το να φτάσουμε στα play-offs, πάντα θέλαμε τρόπαια. Δεν θέλω να πω ότι έφυγα από τον σύλλογο επειδή ήμουν δυσαρεστημένος, απλά ήθελα μια αλλαγή και για να παίξω στην Παρτιζάν, με αυτούς τους παίκτες, πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε την Euroleague».