Η ανάρτηση της ΕΟΚ για τον Σαμοντούροβ: «Έχει κρύο αίμα» (vid)

Η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της στο Eurobasket και έχει πλέον μπροστά της τον προημιτελικό με την Λιθουανία. Για να φτάσει εκεί χρειάστηκε να κερδίσει το Ισραήλ στην φάση των «16» με 84-79.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση με 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 16:14 στο παρκέ.

Η ΕΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με στιγμιότυπα του 20χρονου αστέρα και έγραψε στην λεζάντα: «Έχει κρύο αίμα».

Δείτε το βίντεο:

