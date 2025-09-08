Αταμάν: «Τα power rankings της FIBA είναι μ@λ@κ!#ς - Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο»

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του προημιτελικού της Τουρκίας με την Πολωνία και ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας του είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κ!#ς. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο Eurobasket».

Για το ματς κόντρα στην Σερβία στους ομίλους: «Φυσικά μας βοήθησε γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση μετά το ματς με την Σερβία. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς. Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!