Καλύβας: «Η άμυνα είναι το κλειδί με την Λιθουανία - Ασύλληπτα αυτά που κάνει ο Γιάννης»

Ο κόουτς Αστέριος Καλύβας «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και ανέλυσε την αντίπαλο της Εθνικής Ανδρών στους «8» του φετινού Ευρωμπάσκετ, Λιθουανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη απουσία του Ρόκας Γιοκουμπάιτις από τη Λιθουανία: «Θα έλεγα πως η απουσία του Γιοκουμπάιτις ουσιαστικά “τους κόβει στα δύο”. Ο βασικός χειριστής της και ο άνθρωπος που έπαιρνε τις αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία θα ήταν αυτός. Ο Βελίτσκα στα τελευταία δύο ματς έκανε τις καλύτερες και πιο παραγωγικές του εμφανίσεις. Απέναντι στη Λετονία ήταν ο πιο κομβικός της ομάδας. Σκόραρε τρία τρίποντα στο 1ο δεκάλεπτο και αρκετούς πόντους στο 1ο ημίχρονο, με τους οποίους έδωσε το προβάδισμα στη Λιθουανία. Πήρε την πρόκληση που του δόθηκε, βγήκε μπροστά και εξελίχθηκε στον “x-factor” της Λιθουανίας».

Για το αγωνιστικό στυλ της Λιθουανίας χωρίς τον Γιοκουμπάιτις: «Η Λιθουανία με τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις αυτόματα αλλάζει όλο το στυλ της. Φεύγει από το pick-and-roll. Είναι ούτως ή άλλως 1η στα δίποντα σε αυτό το τουρνουά και είναι επίσης τελευταία στα τρίποντα. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Οι παίκτες της έχουν και πάρα πολλά κερδισμένα φάουλ. Πάει τη μπάλα κοντά στο καλάθι, είναι γεμάτη από ημίψηλους παίκτες. Είναι ένα σύνολο που θα προσπαθήσει να στείλει τη μπάλα κοντά στο καλάθι και εκεί έχουν αβαντάζ. Θεωρώ πως εκεί θα κριθεί το ματς. Εμείς στηριζόμαστε πάρα πολύ στην άμυνα, έχουμε προστατεύσει πάρα πολύ καλά το καλάθι μας. Η άμυνα θα είναι το “κλειδί”, όπως φάνηκε και χθες (07/09) με το Ισραήλ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε».

Για το κομμάτι των τριπόντων: «Πολλοί απ’ τους παίκτες τους έχουν εμπειρία ευρωλίγκας. Είναι γενικά ένα ρόστερ που έχει εμπειρία, δεν είναι σαν το Ισραήλ ή άλλες ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Έχουν παίκτες απ’ τη Ζάλγκιρις, απ’ τη Ρίτας, απ’ το ΝΒΑ. Κάποιος μπορεί να ακούσει το όνομα του Νορμάντας και να απορήσει για το ποιος είναι, αλλά στη Λιθουανία δε… χάνει τρίποντο. Στο τουρνουά μπορεί να μη σουτάρουν πάρα πολλά σουτ οι Λιθουανοί, όμως δε μπορείς να τους αγνοήσεις γιατί αν τους αφήσεις ελεύθερους μπορούν να εκτελέσουν και να ευστοχήσουν. Δεν είναι πως δεν είναι… τριποντάδες, δε χρειάστηκε να γίνουν. Αν χρειαστεί όμως, θα γίνουν».

Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Λιθουανούς: «Έχω εγώ απορία να δω ποιος και πώς θα αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτό που δοκίμασαν να κάνουν στο τελευταίο ματς με τη Λετονία είναι με τους ημίψηλους παίκτες που έχουν, όπως ο Ραντζεβίτσιους ή ο Γκεντράιτις, να μαρκάρουν τον βασικό χειριστή των αντιπάλων και όταν γινόταν ένα screen στη μπάλα άλλαζαν. Βέβαια, αυτά που κάνει ο Γιάννης είναι ασύλληπτα. Ειδικά στο φετινό τουρνουά θα έλεγα πως δε μπορεί να τον μαρκάρει κανένας, ούτε καν δύο παίκτες μαζί. Υπάρχει ενδιαφέρον στο να δούμε ποια θα είναι η τακτική επιλογή τους στον Γιάννη, αν θα πάνε όπως οι Ισπανοί με 2-3 παίκτες πάνω του ή αν θα προσπαθήσουν στο ένας-εναντίον-ενός να τον εκνευρίσουν με σκληρά φάουλ.

Επειδή χρησιμοποιούν πολλούς παίκτες, θεωρώ πως θα επιλέξουν το πρώτο. Θα προσπαθήσουν αρχικά με μια συμβατική άμυνα, ίσως με κάποια απλή βοήθεια, να δοκιμάσουν να τον σταματήσουν. Πιστεύω θα τον αντιμετωπίσουν πολύ σκληρά, γιατί έχουν παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί, κακά τα ψέματα, μπασκετικά δεν αντιμετωπίζεται. Θα ήθελα να αναφέρω, επίσης, πως η Εθνική μας εκτελεί απ’ τις λιγότερες βολές στο τουρνουά. Ο Γιάννης δεν έχει απ’ τους διαιτητές τον σεβασμό που αναλογεί σε αυτόν και στην Εθνική ομάδα. Επειδή, λοιπόν, ο αντίπαλος εκτέλεσε 44 βολές στο προηγούμενο ματς, κερδίζει τα περισσότερα φάουλ και πάει πολύ κοντά στο καλάθι, είναι πολύ σημαντικός ο τομέας των κριτηρίων των φάουλ. Δε γίνεται να υπάρχει παιχνίδι που ο Γιάννης τελειώνει με μόνο τέσσερις εκτελεσμένες βολές».

Για το αν παίζει ρόλο η μία μέρα ξεκούρασης παραπάνω που έχουν οι Λιθουανοί, αφού μιλάμε για ένα ματς που θα πάει σε πολλές σωματικές δυνατές επαφές: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό πως έχουν μία μέρα ξεκούρασης έξτρα. Χθες δεν έπαιξε τόσο πολύ ο Μήτογλου, με την Ισπανία έγινε ένα rotation στο 1ο ημίχρονο το οποίο δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό στο 2ο. Σίγουρα οι ανάσες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως και τα φάουλ. Εκτός απ’ τον Βαλαντσιούνας, η Λιθουανία έχει και άλλο “5άρι” (σ.σ. Μπλάζεβιτς) που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το match-up μπορεί να το καλύψει κάποιος άλλος παίκτης. Δεν είναι τόσο απλό να μαρκάρει ο Κώστας Αντετοκούνμπο τον Μπλάζεβιτς. Θα χρειαστεί σίγουρα ανάσες ο Γιάννης, αλλά πόσο να του δώσεις σε ένα ματς νοκ-άουτ; Πιστεύω πως αν ευνοήσει τον κόουτς το παιχνίδι ίσως επιλέξει να κάνει κάποιου είδους rotation. Η Λιθουανία είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην ενέργεια και χρησιμοποιεί όλο το ρόστερ. Θα είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε και προβλήματα με τα φάουλ στο παιχνίδι. Η κούραση σε δύο μέρες δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα».

