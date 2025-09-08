Ερυθρός Αστέρας: Παρουσίασε την φετινή εντός έδρας εμφάνιση (pics)

Ο Ερυθρός Αστέρας παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράει στις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Οι ομάδες προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο Ερυθρός Αστέρας παρουσίασε την εμφάνιση που θα φορούν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται εντός έδρας.

Η φανέλα είναι της Adidas και έχει τις παραδοσιακές λευκές και κόκκινες ρίγες. Στον λαιμό, στα μανίκια και στο σορτάκι υπάρχουν χρυσές λεπτομέρειες, ενώ χρυσά είναι τα ονόματα και οι αριθμοί.

Δείτε τις φωτογραφίες: