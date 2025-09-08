Ερυθρός Αστέρας: Παρουσίασε την φετινή εντός έδρας εμφάνιση (pics)

Οι ομάδες προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο Ερυθρός Αστέρας παρουσίασε την εμφάνιση που θα φορούν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται εντός έδρας.
Η φανέλα είναι της Adidas και έχει τις παραδοσιακές λευκές και κόκκινες ρίγες. Στον λαιμό, στα μανίκια και στο σορτάκι υπάρχουν χρυσές λεπτομέρειες, ενώ χρυσά είναι τα ονόματα και οι αριθμοί.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Златне ранфле и оковратници, адидас лого златне боје и грб клуба са две звездице, који је у складу са новим пропозицијама Евролиге у средини, али самим начином израде представља новину и савршено се уклапа са имплементацијом адидас логотипа и чувене три линије на боковима дреса. https://t.co/gARxBQIxGB pic.twitter.com/fDJNF1sMy1— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 8, 2025