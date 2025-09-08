Ντόρσεϊ: «Έχουμε την ποιότητα για το χρυσό - Πραγματικό θαύμα της φύσης ο Γιάννης»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον προημιτελικό με τη Λιθουανία, στις εκπλήξεις του Eurobasket αλλά και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Meridian Sport»:

Για το ματς με την Λιθουανία: «Δεν κοιτάμε καν μπροστά στον επόμενο εναντίον της Λιθουανίας, πρέπει πρώτα να τους μελετήσουμε, να δούμε τι κάνουν καλύτερα, να παρακολουθήσουμε το υλικό και να επιστρέψουμε στη δουλειά. Έχουμε μόνο μία μέρα μεταξύ των αγώνων και είναι σημαντικό να ετοιμαστούμε. Νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα για το χρυσό, γι' αυτό είμαστε εδώ».

Για τις εκπλήξεις στην διοργάνωση: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Γι' αυτό δεν μπορείς να υποτιμήσεις καμία ομάδα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε.

Είναι μόνο ένα παιχνίδι και διαφορετικοί παίκτες μπορούν να "φωτίσουν" διαφορετικές νύχτες. Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλους. Δεν θέλαμε να εκπλαγούμε. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι αουτσάιντερ, γιατί δεν νομίζω ότι νοιάζεται κανείς ποιος είναι το φαβορί. Σε αυτό το περιβάλλον, δεν έχει καθόλου σημασία».

Για τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Γαλλίας: «Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η έκπληξη, γιατί για παράδειγμα παίξαμε εναντίον της Γεωργίας και είναι στην πραγματικότητα μια πολύ απαιτητική ομάδα.

Δεν ξέρω αν τους υποτίμησαν, αλλά είχαμε ήδη παίξει εναντίον τους στον όμιλο και ξέραμε ότι είχαν δυνατούς παίκτες και ότι μπορούσαν να κάνουν πολλά. Οπότε δεν με εξέπληξε η ήττα της Γαλλίας ή της Σερβίας. Ο καθένας μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Δεν μπορείς να σοκαριστείς όταν υπάρχει μια έκπληξη».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι ασταμάτητος. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, ο τρόπος που τελειώνει στο transition, κάτω από το καλάθι , κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό».

Για τα φαβορί: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι τα φαβορί, γιατί όταν παρακολουθείς τους αγώνες, συνειδητοποιείς ότι όλοι είναι ηττημένοι. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή σε ποιον παίζουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι όλο, αυτή είναι η συνταγή και ο μόνος τρόπος».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!