Eurobasket: Ξεκινάνε τα προημιτελικά - Για την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία η Ελλάδα

Η δράση στο Eurobasket συνεχίζεται με τους δύο πρώτους αγώνες των προημιτελικών.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει με τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Η διοργάνωση πλησιάζει στο τέλος της και οι 8 ομάδες που απομένουν θα τα δώσουν όλα για να καταφέρουν να βρεθούν στην ζώνη των μεταλλίων.

Την Τρίτη (9/9) θα διεξαχθούν οι δύο πρώτοι προημιτελικά. Αρχικά, η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Πολωνία στις 17:00. Θυμίζουμε πως οι Τούρκοι απέκλεισαν με 85-79 τους Σουηδούς, ενώ οι Πολωνοί κέρδισαν με 80-72 τους Βόσνιους.

Αργότερα, θα γίνει το παιχνίδι της Εθνικής. Η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει στις 21:00 την Λιθουανία. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε μετά την επικράτηση με 84-79 ενάντια στο Ισραήλ, ενώ η Λιθουανία απέκλεισε με 88-79 την Λετονία.

Σημειώνεται πως οι νικητές των ζευγαριών θα κοντραριστούν στα ημιτελικά. Στην άλλη μεριά του ταμπλό βρίσκονται τα ζευγάρια Γερμανία-Σλοβενία και Φινλανδία-Γεωργία, με τις αναμετρήσεις να γίνονται την Τετάρτη 10/9.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

9/9

17:00 Τουρκία-Πολωνία

21:00 Λιθουανία-Ελλάδα

10/9

17:00 Φινλανδία-Γεωργία

21:00 Γερμανία-Σλοβενία

