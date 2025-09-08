Θ. Αντετοκούνμπο: «Σημαντικό να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, βελτιωνόμαστε»

Ο Θανάση Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στη Λιθουανία (9/9, 21:00) στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να ακολουθήσουν το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο σημαντικό για μας είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν μπροστά, όπως τους πιτσιρικάδες μας».

Για την πολυπληθή παρουσία Λιθουανών φιλάθλων αύριο στο γήπεδο: «Δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε μεγάλα ματς και σε σκληρές έδρες. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε».

Για την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του: «Αισθάνομαι ωραία, αλλά το πιο σημαντικό είναι όχι να βλέπουν εμένα, αλλά την ομάδα. Πώς εμψυχώνουμε ο ένας τον άλλο και τι σημαίνει αυτό για μας, εντός κι εκτός παρκέ».

