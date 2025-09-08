Λαρεντζάκης: «Να περάσουμε στην τετράδα, θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στη Λιθουανία (9/9, 21:00) στάθηκε στον στόχο που υπάρχει στη Γαλανόλευκη να περάσει στα ημιτελικά του Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο μυαλό μας έχουμε μόνο την τακτική και το πλάνο. Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ και με πολλή ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας».

Για το αν έχει έρθει η στιγμή να σκοράρει πολλούς πόντους: «Όποιος είναι σε καλή μέρα, ας βάλει πολλούς πόντους. Το θέμα είναι να κερδίσουμε. Το ποιος θα σκοράρει περισσότερο έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να περάσουμε στην τετράδα, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας και την Εθνική μας».

Για τη λέξη που έχει ακούσει περισσότερο από τον κόουτς αυτό το καλοκαίρι: «Το ‘excellent’. Το λέει στο βίντεο μετά από καλές άμυνες και καλά πράγματα που βλέπει. Όταν κάνουμε καλά πράγματα, το λέει. Στα κακά δεν μπορώ να πω τι λέει (γέλια)».

Για το αυτοκόλλητο της πρόκρισης, που κόλλησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον τοίχο της FIBA: «Θέλαμε πολύ να περάσουμε και τώρα πάμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι στη Λιθουανία. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!