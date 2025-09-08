Σοκ στη Γερμανία: Kάνει πίσω ο Μουμπρού για το Eurobasket, στη θέση του ο Iμπραχίματζικ!

Σοκ στη Γερμανία, αφού ο Άλεξ Μουμπρού δεν θα συνεχίσει να κουτσάρει τη Γερμανία στο Εurobasket και τη θέση του θα πάρει ο άμεσος συνεργάτης του, Άλαν Ιμπραχίματζικ!

Μεγάλο πρόβλημα στο στρατόπεδο της Γερμανίας λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι της φάσης των «8» κόντρα στην Σλοβενία, με την Ομοσπονδία της χώρας να κάνει γνωστό πως ο Μουμπρού δεν θα προπονεί την ομάδα πλέον ως head coach και τη θέση του θα πάρει ο άμεσος συνεργάτης του, Ιμπραχίματζικ.

Αιτία είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Μουμπρού και τον ανάγκασε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, με τον ίδιο με μία ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία να το ανακοινώνει στους παίκτες του.

«Τις τελευταίες ημέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από το πλάι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίματζικ την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Υπενθυμίζουμε πως η Γερμανία είναι μία από τις δύο ομάδες, μαζί με την Τουρκία, που παραμένουν αήττητες στο Εurobasket και πλέον έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ένα πρόβλημα.

Ο Μουμπρού θα συνεχίσει να είναι κανονικά στον πάγκο, αλλά θα έχει πλέον τον ρόλο του συνεργάτη, με τα χρέη του head coach να αναλαμβάνει ο Ιμπραχίματζικ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Ο Άλεξ Μουμπρού θα παραδώσει τον ρόλο του ως προπονητής στον προπονητή της εθνικής ομάδας Άλαν Ιμπραχίματζικ για το υπόλοιπο του τουρνουά. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα παραμείνει διαθέσιμος στο προπονητικό επιτελείο. Όσο δύσκολη κι αν ήταν αυτή η απόφαση, σε στηρίζουμε, Άλεξ, και σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

