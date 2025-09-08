Προπονητής Ισραήλ: «Δεν είναι έκπληξη ο Σαμοντούροβ»

Ο Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ για την εμφάνισή του με την Εθνική κόντρα στο Ισραήλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν είναι έκπληξη ότι έπαιξε ρόλο μόλις το Ισραήλ πλησίασε, παίξαμε στην Κύπρο με την Ελλάδα και ξέραμε τον τρόπο που αγωνίζεται.

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι έρχονται πάντα 1-2 παίκτες ως X-Factor. Η Ελλάδα δεν είναι ένας παίκτης, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!