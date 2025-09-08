Το έκανε κι αυτό: Η τονωτική ομιλία του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του σε τάιμ άουτ (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι αναμφίβολα ο ηγέτης της Σλοβενίας, με τον «Luka Magic» να το δείχνει τόσο στο παρκέ, όσο και στον πάγκο.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν μία ομάδα μόνος του στην αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία με 42 πόντους κι όταν είδε τα σκούρα ανέλαβε δράση για να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του.

«Προηγούμαστε για 7 πόντους, ηρεμήστε όλοι σας. Είστε όλοι πολύ νευρικοί, είναι 7 ολόκληροι πόντοι. Συγκεντρωθείτε. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε εναντίον αυτών, όχι ο ένας εναντίον του άλλου. Άντε προχωράμε», ήταν τα τονωτικά λόγια του Ντόντσιτς, με την Σλοβενία τελικά να φτάνει στη νίκη και την πρόκριση στους «8» του Eurobasket.

