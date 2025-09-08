Aνακοίνωσε χορηγική συνεργασία για τη νέα σεζόν το Περιστέρι

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία «Yours Car Rental».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Περιστέρι «οδηγεί» με την Yours Car Rental στη σεζόν 2025-2026. Η Yours Car Rental αναλαμβάνει τον ρόλο του «επίσημου υποστηρικτή μετακίνησης» της Ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, εξασφαλίζοντας στους αθλητές του Περιστερίου άνεση και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

Στόλος οχημάτων της εταιρείας έχει ήδη παραδοθεί στους παίκτες, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους και να τους συνοδεύει με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς.

Το προφίλ της Yours Car Rental

Η Yours Car Rental είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με ιστορία που ξεπερνά τα 30 χρόνια στον χώρο της αυτοκίνησης. Από το 1993 έως σήμερα, έχουμε χτίσει μια ισχυρή παρουσία προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη αλλά και του επαγγελματία. Με περισσότερους από 50 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και παρουσία σε 9 ακόμη χώρες, διαθέτουμε έναν σύγχρονο και ποικιλόμορφο στόλο οχημάτων που καλύπτει κάθε απαίτηση, από ολιγοήμερες ενοικιάσεις και επαγγελματικά ταξίδια μέχρι οικογενειακές αποδράσεις και μακροχρόνια μισθωτικά προγράμματα.

Στόχος είναι να παρέχει λύσεις που συνδυάζουν αξιοπιστία, ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση, συμβάλλοντας ώστε κάθε διαδρομή να αποτελεί μια άνετη και ευχάριστη εμπειρία. Η Yours Car Rental συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την καινοτομία, με γνώμονα την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πελατών της, επιβεβαιώνοντας καθημερινά τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο εκπρόσωπος της Yours Car Rental Βασίλης Μπογδάνης, δήλωσε: «Στη Yours Car Rental πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε δίπλα στην ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου, έναν ιστορικό σύλλογο με σπουδαία πορεία και σημαντική παρουσία στο ελληνικό αθλητικό γίγνεσθαι.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Θέλουμε να είμαστε κοντά στην ομάδα και στον κόσμο της, να δημιουργούμε ευκαιρίες και δράσεις που θα αγκαλιάζουν όλους, από τους φιλάθλους μέχρι τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ώστε το μπάσκετ να γίνει αφορμή για χαρά, συμμετοχή και κοινές εμπειρίες. Ευχόμαστε στην ομάδα καλή επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο και είμαστε έτοιμοι να τη στηρίξουμε σε κάθε της βήμα».