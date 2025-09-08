Λεμπρόν για προπονητική: «Όχι, ποτέ»!

Ο «Βασιλιάς» σε συνέντευξή του απάντησε σε ερώτηση για το αν έχει στο μυαλό του την προοπτική της προπονητικής, κάτι που απέκλεισε κατηγορηματικά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CGTN Sports Scene»:
«Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνω προπονητής. Όχι, όχι. Με ενέπνευσε το παιχνίδι. Αγαπώ το παιχνίδι, αλλά δεν έχω τέτοιες σκέψεις για προπονητική στο μέλλον».
💬"I was inspired by the game. I love the game. But I don't have coaching in my future."— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) September 6, 2025
- @KingJames on the question of whether he would become a coach in the future.@LakersNation @BleacherReport @Ballislife @ClutchPoints @TheDunkCentral @SLAMonline pic.twitter.com/gA9udPR6vV