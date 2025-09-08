Aνανέωση χορηγικής συνεργασίας για τον Προμηθέα

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τη «Βίκος Cola».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της μεγάλης συνεργασίας με την “Βίκος Cola”, που από την περσινή σεζόν αποτελεί και τον πιο ισχυρό συμπαίκτη και αρωγό της προσπάθειάς μας και πορευόμαστε μαζί στον δρόμο προς την κορυφή και την καταξίωση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η ομάδα μας θα εξακολουθήσει να ονομάζεται “Προμηθέας Βίκος Cola”.

Μετά την πετυχημένη περσινή συνεργασία, η Βίκος Cola στάθηκε στο πλευρό του Προμηθέα Πάτρας ως πραγματικός συμπαίκτης, δίνοντάς μας ώθηση στην πορεία μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κοινό όραμα, ενέργεια και πάθος, είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε μαζί νέες κορυφές και να γιορτάσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες!

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε:

“Με μεγάλη xαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας με τη Βίκος Cola. Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με μία ομάδα που εκπροσωπεί επάξια την περιφέρεια και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας με συνέπεια τόσο στις αγωνιστικές επιτυχίες όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη“.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, κ. Χρήστος Μήλας, δήλωσε τα εξής:

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που για δεύτερη σερί σεζόν, Προμηθέας και Βίκος θα συνεχίσουν να ταυτίζονται και θα κρατήσουν τις δυνάμεις τους ενωμένες. Πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, ξεκίνησε ένα κοινό ταξίδι και η σεζόν που παρήλθε μας έδωσε απλά μια γεύση, για όσα στο μέλλον μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

Όπως είχα πει και πέρυσι, η σύμπλευσή μας με την εταιρεία “Βίκος” δεν ήταν απλά μια χορηγία, αλλά μια κίνηση – σταθμός στην ιστορία μας. Γνωρίσαμε σπουδαίους ανθρώπους, ανταλλάξαμε απόψεις και τεχνογνωσία και αυτό που μας εμπνέει περισσότερο σε αυτούς και μας κάνει να ταυτιζόμαστε στον μέγιστο βαθμό, είναι η ατέρμονη φιλοδοξία για περισσότερες επιτυχίες.

Για εμάς όλα τα παραπάνω, αποτελούσαν προαπαιτούμενο για να συνεχίσουμε την συνεργασία μας. Το γεγονός πως βρισκόμαστε σε κοινή “σελίδα”, μας κάνει να οραματιζόμαστε ακόμα μεγαλύτερες στιγμές στο μέλλον, αφού από την στήριξη της εταιρείας “Βίκος” αντλούμε τεράστια δύναμη και η δίψα μας για επιτυχίες γίνεται ακόμα μεγαλύτερη».