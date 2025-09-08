Ο Θανάσης με «τρέλα» κόλλησε το αυτοκόλλητο μετά την πρόκριση της Εθνικής (vid)

Η συνήθεια στα νοκ άουτ της Ρίγας είναι μετά από κάθε ματς ένας παίκτης να κολλάει το όνομα της ομάδας στο ειδικό bracket που υπάρχει στο γήπεδο.

Μετά την πρόκριση της Εθνικής αυτός που ανέλαβε την... αποστολή ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που με την γνωστή του ενέργεια παραλίγο να γκρεμίσει τον τοίχο.

Ο Θανάσης κόλλησε με μανία το αυτοκόλλητο της πρόκρισης της Εθνικής δίπλα σε αυτό της Λιθουανίας, που είναι η επόμενη αντίπαλος της Ελλάδας και το έκανε με τον δικό του τρόπο.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Δείτε το σχετικό βίντεο: