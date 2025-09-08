Εθνική... υπόθεση ο Τύπος σήμερα, μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί του Ισραήλ στο Eurobasket και ενόψει του αποψινού αγώνα με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Είχαμε τον τρόπο μας. Άλλοι έπεσαν θύματα έκπληξης, όχι εμείς. Διότι θα ήταν έκπληξη να μας αφήσει έξω το Ισραήλ κι ας ήταν τραγικά τα ποσοστά μας στα τρίποντα. Ήταν θέμα κλάσης. Του Γιάννη η κλάση περισσεύει. Οι Ισραηλινοί το πάλεψαν πολύ, έπαιξαν οργανωμένο μπάσκετ, αλλά ορισμένα πράγματα ήταν υπεράνω των δυνάμεών τους. Προσπάθησαν να σταματήσουν τον Γιάννη, αλλά τους ήταν αδύνατο. Τους βοήθησαν οι διαιτητές, που δεν σφύριζαν τα φάουλ πάνω στον σούπερ σταρ της ομάδας μας. Ο Γιάννης πάσαρε προς τα έξω, όταν τον έκλειναν με άμυνες προσαρμογής, αλλά αυτή τη φορά τα σουτ απ’ την περιφέρεια δεν έμπαιναν.

Το ώριμο παιχνίδι του Σλούκα, οι εξάρσεις του Σαμοντούροβ, μάς οδήγησαν στη νίκη. Όλοι προσπάθησαν, ο Κώστας βοήθησε πολύ στα ριμπάουντ και ήρθε η νίκη. Με στοιχειώδη ευστοχία στα τρίποντα θα ήταν πιο εύκολα. Ας είναι. Μαζεύαμε τα επιθετικά ριμπάουντ και μ’ αυτό τον τρόπο αποφύγαμε τη ζημιά. Ο κόουτς Σπανούλης καθοδήγησε μαεστρικά και πήρε τάιμ άουτ εκεί που χρειαζόταν, ώστε να “κόψει” τον ρυθμό των Ισραηλινών, που δεν κατέθεσαν τα όπλα. Το κάρφωμα του Γιάννη στο τέλος, του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει στους 37 πόντους και να δείξει ότι είναι στη Ρίγα για να φορέσει μετάλλιο στο στήθος. Η Λιθουανία μάς περιμένει αύριο, αλλά με τη φόρα που έχουμε πάρει...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ – LIVE SPORT

Ευχή όλων είναι να πάρει το τρίποντο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει η Εθνική μας απόψε κόντρα στη Δανία. Παίζει φυσικά εντός, έχει όλα τα φόντα να νικήσει και να γίνει φαβορί με το “καλημέρα” έπειτα και από την ισοπαλία των Δανών με τους Σκωτσέζους. Αυτή η ομάδα το είπαμε: είναι μία φουρνιά που συνδυάζει σπουδαίο ταλέντο και δίψα για διακρίσεις. Είναι ικανή για πολύ μεγάλα πράγματα και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Θα είναι ευχής έργο η πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 να είναι μόνο η αρχή και η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί -κακά τα ψέματα- πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει γυρισμός γι’ αυτή την Εθνική. Το ευχάριστο είναι ότι το έχουν συνειδητοποιήσει και η ομοσπονδία και ο Γιοβάνοβιτς και οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσης αυτής της ομάδας και άμεσα και στο μέλλον.

Το παράδειγμα του Καρέτσα πρέπει να διδάσκεται για το πώς δημιουργείς μια ομάδα σύμφωνα με τα “θέλω” σου. Ο τρόπος που τον εντόπισαν, τα ταξίδια στο Βέλγιο, οι πατρικές κουβέντες του Ιβάν για να διώξει όλε τις αμφιβολίες και τα αποτελέσματα φαίνονται. Δεν είναι όμως μόνο ο Καρέτσας. Είχε προηγηθεί ο Ζαφείρης… Η Εθνική θα πρέπει να κοιτάει μόνο μπροστά, να δυναμώνει και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο μαζί της με απόλυτο επαγγελματισμό, με πρώτο και κύριο τον Ιβάν, που έχει καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο για την ομάδα όχι μόνο για το 2025, αλλά για το 2030 και… βλέπουμε.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Η Τουρκία ίδρωσε για να περάσει τη Σουηδία. Η Γερμανία για τρία δεκάλεπτα δεν είχε «καθαρίσει» το ματς με τους Πορτογάλους. Η Σερβία την πάτησε από τη Φινλανδία. Και ήρθε χθες η Ελλάδα με ταπεινότητα και σοβαρότητα να πετάξει έξω τους Ισραηλινούς και να ανανεώσει το ραντεβού της αύριο με τους Λιθουανούς στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική μας μπορεί να είχε κάποια κενά διαστήματα, όμως ποτέ δεν έδωσε το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να ανατρέψουν την κατάσταση. Από την αρχή μέχρι το τέλος είχαμε το προβάδισμα. Από την αρχή έως το τέλος δείξαμε την απαιτούμενη σοβαρότητα. Είχαμε έναν Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει παραμάζωμα την ισραηλινή άμυνα, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να βγάζει φοβερές άμυνες και να δίνει πολλές βοήθειες επιθετικά, τον Κώστα Παπανικολάου να σημειώνει ένα σημαντικό τρίποντο και όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν να καταθέτουν την ψυχή τους.

Η Εθνική έχει αποφύγει φέτος τις φανφάρες και τις «μεγάλες» δηλώσεις. Δεν πήγε στη Ρίγα με τουπέ όπως πήγαν οι Τούρκοι και οι Σέρβοι. Με ταπεινότητα συνεχίζει το ταξίδι της στο Ευρωμπάσκετ και αύριο ελπίζει ότι θα ξορκίσει την κατάρα που έχει με τους Λιθουανούς, οι οποίοι είναι ανώτερος αντίπαλος από το Ισραήλ. Ο Γιάννης θα έχει ξανά την μπαγκέτα και οι υπόλοιποι θα πρέπει να τον ακολουθήσουν. Όλα για όλα, λοιπόν, αύριο με τη Λιθουανία. Μπορούμε!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Διαβάζοντας χθες τις δηλώσεις του Νίκλας Ελίασον, εγώ προσωπικά ικανοποιήθηκα. Επιτέλους, το είπε δημόσια πως είναι συγκεντρωμένος στη ΑΕΚ, στις υποχρεώσεις του με την ομάδα και έχει ένα συμβόλαιο να τιμήσει. Το ζήτημα, βέβαια, είναι να υπάρξει σταθερότητα σε αυτή τη θέση και να μην υπεκφύγει στο μέλλον. Πώς όμως άλλαξαν τα πράγματα ξανά για τον Ελίασον; Η απάντηση είναι εύκολη: Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός πάντα τον ξεχώριζε. Ακόμα και όταν τον είχε εκτός. Τον είχε πάρει και στην Κύπρο για το ματς με τον Άρη, παρότι ήταν εκτός λίστας. Όταν ο Ελίασον δήλωσε «παρών», φωνάζοντάς το στις προπονήσεις, τότε ο Νίκολιτς τον επανέφερε.

Και ορθώς. Ο Ελίασον το ήθελε πολύ. Και στις Βρυξέλλες, σκοράροντας το «χρυσό» γκολ του 1-1, έβαλε την ΑΕΚ σε θέση ισχύος όσον αφορά τη ρεβάνς της Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μια «μεταγραφή» με την επιστροφή του Ελίασον. Και μαζί με τον Κουτέσα, δημιουργούνται «φτερά», που θα είναι… φωτιά. Ήδη σε αριθμούς το αποδεικνύουν. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί τον καλό Ελίασον δεδομένα φέτος, που θα είναι μια γεμάτη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Τα εύσημα, σε ανάλογες περιπτώσεις, τα παίρνει πρώτος απ' όλους ο προπονητής. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό και ειλικρινά δεν απηχεί την πλήρη αλήθεια; Ξεκάθαρα έτσι πρέπει να συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού. Η λιγότερο φωτεινή. Ή αν προτιμά κάποιος, αυτή που δεν αναλύεται όσο θα έπρεπε. Τι, δηλαδή; Πως σε αυτή τη γαλάζια... συμμορία που τόσο αρέσει και συναρπάζει τους τελευταίους μήνες με το ποδόσφαιρο, τα γκολ που σημειώνει, τις ελπίδες που ανθίζουν και φέρνουν εγγύτερα την τελική φάση του Μουντιάλ, έβαλαν και άλλοι το χεράκι τους. Ας πούμε, ο Φαντ Σιπ. Με τα όποια λάθη κι αν έκανε ο ολλανδός προπονητής, δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίσει πως αυτός κάλεσε τον Παυλίδη όταν ο Έλληνας στράικερ ήταν 20 ετών και μάλιστα τόνιζε πως «είναι νέος και έχει προοπτική». Έκτοτε, ο Παυλίδης εξελίχθηκε θεαματικά, δεν αγωνίστηκε ποτέ στην Ελλάδα αλλά εκτοξεύτηκε και ήδη συγκαταλέγεται στα «καυτά ονόματα» της ευρωπαϊκής αγοράς.

Και φτάνουμε στο δίδυμο των Ζαφείρη - Καρέτσα με τα πολλά κοινά στοιχεία. Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παίκτες, μήπως θα έπρεπε να τους... εφεύρουμε; Δίνουν εξτρά ώθηση σε μια ομάδα που πάντα αναζητούσε μια σπίθα για να πάρει μπροστά. Αλλά τους έφερε το καλό σκάουτινγκ, τους έπεισαν οι διοικητικοί και όλοι οι αρμόδιοι να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα, γιατί πολύ απλά πρόκειται για παιδιά της ξενιτιάς. Ο μεν Καρέτσας αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες του Βελγίου και για ένα... κλικ δεν φόρεσε τη φανέλα των (μεγάλων) Κόκκινων Διαβόλων. Ο δε Ζαφείρης, παραλίγο να εμφανιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Νορβηγίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.