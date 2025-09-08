«Τελειώνει από τη Σερβία ο Πέσιτς, αυτός είναι το φαβορί να τον αντικαταστήσει»

Μπορεί ο Σβέτισλαβ Πέσιτς να μην έχει τη διάθεση να παραιτηθεί από τη Σερβία, τα Μέσα της χώρας όμως έχουν ήδη βρει τον επόμενο προπονητή των «πλάβι».

Αυτός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, με την Ομοσπονδία της Σερβίας μετά το ιστορικό κάζο από τη Φινλανδία και τον αποκλεισμό των «πλάβι» από τους «16» του Eurobasket να κοιτούν ήδη την επόμενη μέρα.

Και μπορεί ο Πέσιτς σε δηλώσεις του να μην έδειξε διάθεση να υποβάλλει την παραίτησή του, αλλά όπως φαίνεται μετράει μέρες στον πάγκο της Σερβίας, με τον Αλιμπίγεβιτς να φαντάζει το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!