Τολιόπουλος: «Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα, από εκεί ξεκινάνε όλα»

O Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ και στο μεγάλο παιχνίδι που έρχεται στους «8» του Εurobasket με τη Λιθουανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η πρόκριση στους "8" του Εurobasket, είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε μία πολύ δύσκολη ομάδα, το Ισραήλ και τώρα έχουμε μπροστά μας τη Λιθουανία, ένα επίσης πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να κερδίσουμε. Εννοείται πρέπει να παίξουμε άμυνα, είναι η ταυτότητά μας, από εκεί ξεκινάμε.

Να βάζουμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι όπως με Ισραήλ. Την ώρα που παίζουμε δεν κοιτάζουμε εάν γκρινιάζει ο αντίπαλος, κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Ήμασταν πολύ προσηλωμένοι στη δουλειά που είχαμε να κάνουμε και γι’ αυτό πήραμε και τη νίκη.

Δεν ξέρω πόσο ήταν το ποσοστό μας στα τρίποντα, αλλά η ομάδα έβαλε πάνω από 80 πόντους, οπότε σημαίνει πως και στις κακές μας μέρες, μπορούμε να βρούμε κι άλλους τρόπους να βάλουμε την μπάλα στο καλάθι. Αυτές οι μέρες θα υπάρχουν. Ήταν το πρώτο νοκ-άουτ, οπότε δεν θα το σκεφτόμαστε παραπάνω, στο επόμενο θα σουτάρουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Αυτές τις μέρες ο κόουτς μας είπε πολλές φορές τη λέξη ριμπάουντ. Η αλήθεια είναι πως έπρεπε να είμαστε καλύτεροι σε αυτό τον τομέα και το κάναμε, στα τελευταία δύο παιχνίδια έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά».

