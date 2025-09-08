Μίσιτς: «Ο Ολυμπιακός κι άλλες 3 ομάδες ενδιαφέρθηκαν για μένα, δεν είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό»

Ο Βασίλιε Μίσιτς σε δηλώσεις του μίλησε για τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν το καλοκαίρι για την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας πως ανάμεσά τους ήταν και ο Ολυμπιακός, τονίζοντας παράλληλα πως δεν είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «X&O's Chat Podcast»:

«Στο μυαλό μου έχω ήδη ξεγράψει το NBA, αλλά αυτό το trade ήταν τέλειο γιατί μου έδωσε 15 ημέρες ανακούφισης. Πολλά κλαμπ στην Ευρώπη μου έβαλαν προθεσμίες. Σχετικά με τις προσφορές από την Ευρώπη, ειλικρινά δεν είχα κάποια από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν ένα διαφορετικό όραμα. Έχω εκπληκτική σχέση με τον κόουτς Αταμάν.

Για άλλες ομάδες, πάνω - κάτω ήταν αλήθεια. Κάποιες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οικονομικά. Τέσσερις ομάδες έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον, η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε.

Μέχρι ένα σημείο υπήρχε και ο Ερυθρός Αστέρας. Πρέπει να σημειώσω ότι μίλησα με εκείνους πρώτα, γιατί ένιωθα την υποχρέωση να τους ακούσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω, αλλά από τη στιγμή που υπέγραψα το συμβόλαιο της ζωής μου, πρέπει να σκεφτώ διαφορά».