Λαρεντζάκης στο SDNA: «Σκληρή ομάδα η Λιθουανία, αλλά και εμείς είμαστε σκληροί» (vid)

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού μίλησε για το αυριανό παιχνίδι με τους Λιθουανούς και τον δρόμο για το μετάλλιο.

Η Εθνική τα κατάφερε χθες λίγο πιο εύκολα από ό, τι δείχνει το 84-79 σε βάρος του Ισραήλ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε έτσι στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ και αύριο το βράδυ θα τα δώσει όλα κόντρα στην Λιθουανία για να πάρει τη νίκη και να μπει σε διαδικασία μεταλλίου.

«Μετάλλιο; Βήμα, βήμα πάμε» είπε σχετικά στο SDNA ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, λίγα λεπτά μετά τη πρόκριση επί του Ισραήλ.

«Η Λιθουανία είναι μπασκετική χώρα. Εχει απώλειες στα γκαρντ, ειδικά με αυτό, που έγινε με τον Γιοκουμπάιτις. Είναι μία σκληρή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε και εμείς σκληροί. Εχουμε το επίπεδο και την ποιότητα να κάνουμε κάτι καλό» συμπλήρωσε ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος θεωρεί ότι η ομάδα μας μπορεί να παίξει καλύτερα: «Εννοείται ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Κάθε ματς είναι διαφορετικό, έχει τα δικά του κλειδιά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Οσο για το ματς με το Ισραήλ και το πως ήρθε η νίκη, είπε: «Το Ισραήλ είναι ομάδα, που έχει ταλέντο στην επίθεση, έχει κορμιά. Αλλά εμείς είμασταν συγκεντρωμένοι από την αρχή του παιχνιδιού και προηγούμασταν σε όλο το ματς. Κρατήσαμε αυτό το μομέντουμ και πλέον προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!