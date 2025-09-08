Η «μάχη» Ντόντσιτς-Αντετοκούνμπο για τον MVP της φάσης των «16» (pic)

Οι δύο σούπερ σταρ έδωσαν αδιανόητες παραστάσεις στις αναμετρήσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και της Σλοβενίας με την Ιταλία, κερδίζοντας την εκτίμηση του κόσμου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδήγησε την «γαλανόλευκη» στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν «one man show» στην πρόκριση της Σλοβενίας κόντρα στην Ιταλία.

Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς, μάλιστα δίνουν μεγάλη «μάχη» για την ανάδειξη του MVP της φάσης των «16» έχοντας αφήσει αρκετά πίσω τους Γιόκιτς (Σερβία), Πορζίνγκις (Λετονία) και Μπάλντουϊν (Γεωργία), στην ψηφοφορία της FIBA.

Ο Ντόντσιτς είναι αυτός που έχει το προβάδισμα συγκεντρώνοντας το 44% των ψήφων του κοινού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ακολουθεί από κοντά έχοντας το 40% της προτίμησης του κόσμου.