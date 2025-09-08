Απίστευτο: Ο Γιάννης έβαλε 37 πόντους εκτελώντας μόλις δύο βολές!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε συγκλονιστική εμφάνιση στη νίκη της Εθνικής επί του Ισραήλ με 84-79, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους με 18/23 εντός παιδιάς (18/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ, πηγαίνοντας στην γραμμή των βολών μόλις δύο φορές!

Παρά το σκληρό παιχνίδι των Ισραηλινών, ο «Greek Freak» εκτέλεσε μόλις δύο βολές, οι οποίες προήλθαν από γκολ-φάουλ, με τον Γιάννη να ευστοχεί στην μια.

Σε ένα ματς που η μπάλα περνούσε σχεδόν σε κάθε επίθεσης της Εθνικής από τα χέρια τους, με double team πάνω τους, οι διαιτητές θεώρησαν ότι στον Αντετοκούνμπο έγιναν μόνο δύο φάουλ που έπρεπε να τον στείλουν την γραμμή των βολών.