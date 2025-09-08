Παπανικολάου: «Ο Καλαϊτζάκης έπαιξε καλύτερη άμυνα στον Αβντίγια, σε αυτόν αξίζουν τα συγχαρητήρια»

Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολαόυ, μετά την πρόκριση της Εθνικής επί του Ισραήλ, έδωσε τα εύσημα στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, για την άμυνα που έπαιξε πάνω στον Ντένι Αβντίγια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πώς ήρθε η νίκη παρά τα 4/25 τρίποντα: «Μαγικός Γιάννης σίγουρα, τρομερή δουλειά από Σαμοντούροβ, Λαρεντζάκη και Καλαϊτζάκη και οξυδέρκεια του Σλούκα. Γενικότερα όλοι προσέφεραν από ένα μικρό πράγμα για να έρθει μια σημαντική νίκη, όχι εύκολη. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι αλλά αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε το αποτέλεσμα μετράει και αυτό είναι η νίκη».

Για την καλή άμυνα που έπαιξε ενάντια στον Ντένι Άβντιγια: «Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καλή η άμυνα. Πιστεύω ότι ο Καλαϊτζάκης τα πήγε καλύτερα πάνω του σήμερα άρα σε αυτόν αξίζουν τα συγχαρητήρια».

Για το τι πρέπει να περιμένουμε από την Ελλάδα στη συνέχεια: «Τώρα παλεύουμε για να πάμε στη ζώνη των μεταλλίων, απέναντι σε μια ομάδα δυνατή. Θα παλέψουμε με ότι έχουμε και δεν έχουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Για το τί έχει ξεχωρίσει από την ομάδα της Λιθουανίας μέχρι στιγμής: «Είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλα κορμιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα εικόνα από τα παιχνίδια τους μέχρι τώρα, ούτε με τη Λετονία το είδα γιατί είχαμε προπόνηση, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχει μεγάλα κορμιά, ψηλά κορμιά και θα χρειαστεί πάρα πολλή δουλειά».

Για το πόσο σημαντικό είναι που εστιάζουν στο κάθε παιχνίδι μεμονωμένα: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχουμε κλείσει τα αποδυτήρια από οτιδήποτε συμβαίνει τριγύρω. Προσπαθούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και για αυτό γίνεται καλή δουλειά μέχρι τώρα και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συνεχίσουμε».

Για τη σημασία του βάθους του ρόστερ που υπάρχει στην ομάδα: «Δεν περισσεύει κανένας, ο κόουτς το έχει πει πάρα πολλές φορές. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι υπολογίζονται, όλοι θα χρειαστεί να δώσουν κάτι. Ο Κατσίβελης για παράδειγμα έπαιξε πάρα πολύ αλλά σήμερα δεν αγωνίστηκε, ο Σαμοντούροβ είχε να παίξει δυο παιχνίδια αλλά σήμερα ήταν κομβικότατος, κλειδί για εμάς. Αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε να έχουμε παιδιά τα οποία σε κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικοί πρωταγωνιστές».

Για το αν είναι ενθαρρυντικό, που δεν έκαναν την καλύτερή τους εμφάνιση αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να κερδίσουν: «Όχι γιατί κανείς δεν σου λέει ότι επειδή δεν έκανες ένα καλό παιχνίδι τώρα θα κάνεις στους 8. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο τις δύο μέρες που έχουμε μπροστά μας πάνω σε αυτό το κομμάτι να δούμε για ποιο λόγο ήμασταν πιο passive, τί δεν κάναμε σωστά και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».