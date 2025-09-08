ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης»

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media, έδωσαν συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος, για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, εκτός από τα συγχαρητήρια που έδωσε στην «γαλανόλευκη», κάλεσε όλους τους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της Εθνικής, ενόψει της αναμέτρησης με την Λιθουανία.

«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket. Όλοι στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης», ανέφερε το μήνυμα του Ολυμπιακού.