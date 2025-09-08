Σπανούλης: «Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ» - Τι είπε για τον Σαμοντούροβ

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν είσαι εύστοχος από το τρίποντο, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας, ειδικά στην άμυνα, ενώ χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Όμως είχαμε καλές αποστάσεις, παίξαμε γενικά καλή άμυνα και πήραμε αυτή τη νίκη που είναι σημαντική. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νοοτροπία και τη συγκέντρωσή τους, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε και στη μέρα που σουτάραμε χειρότερα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά για μένα».

«Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ κι αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει καμιά φορά και στις πολύ καλές ομάδες στα σουτ. Κι εμείς δεν είμαστε απλά καλοί στο σουτ, είμαστε εξαιρετικοί. Έγινε σήμερα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε κι αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα».

«Όλοι ξέρουν ότι η λιθουανική σχολή στο μπάσκετ είναι μεγάλη, πάντα είναι ανταγωνιστικοί και έχουν πολύ κόσμο. Διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν μεγάλα κορμιά, ξέρουν πώς να παίζουν μπάσκετ και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

«Το Ισραήλ επέλεξε μια άμυνα χωρίς πολλές βοήθειες, γι’ αυτό ο Γιάννης δεν είχε τόσες ασίστ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιζε ένας εναντίον ενός. Εμείς παίρνουμε ό,τι μας δίνει ο αντίπαλος. Αν παίζουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, αν δεν παίζουν με βοήθειες, πάμε στο ένας με έναν. Έτσι χτίσαμε την ομάδα. Περιμένω ο Γιάννης να έχει συνήθως 2-3 παίκτες πάνω του και στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες, σαν κι αυτόν».

«Για να έχω τον Σαμοντούροβ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε και με την ηρεμία του και με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά σήμερα».

«Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και τη σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά».

«Το ριμπάουντ είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δώσαμε έμφαση για το πώς θα επιτεθούμε στην ματς απ ζώνη τους και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Άβντιγια. Είδαμε έμειναν έξω η Σερβία και η Γαλλία, δεν θέλαμε να είμαστε κι εμείς θύμα έκπληξης. Πιστεύω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!