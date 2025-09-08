Το εκπληκτικό σκίτσο της FIBA για τον... ημίθεο Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ακόμη μια μυθική εμφάνιση, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πρόκριση της Ελλάδας στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στο Ισραήλ, έχοντας 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, με την FIBA να αποθεώνει τον «Greek Freak» με ένα εκπληκτικό σκίτσο.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διαχειριστής του λογαριασμού της FIBA στο σχόλιο που συνόδευε το επικό σκίτσο με τον Αντετοκούνμπο.