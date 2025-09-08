Καλαϊτζάκης: «Σημαντικό που δεν σουτάραμε καλά, αλλά μείναμε στο πλάνο μας»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ στάθηκε στο πλάνο που είχε η Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο σημαντικό είναι πως παρότι δεν σουτάραμε καλά, μείναμε στο πλάνο, ξέραμε τι να κάνουμε, παίξαμε άμυνα στον Άβντιγια, πήραμε τη μάχη των ριμπάουντ για πρώτη φορά και πήραμε μια τεράστια νίκη. Προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το σημάδι στο πρόσωπό του: «Πρέπει να είναι κουνούπι, καμία αράχνη, από την Κύπρο το έχω. Προσέχω, βάζω κρεμούλα».

