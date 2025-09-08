Γκινάτ: «Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που εκπροσωπήσαμε τη χώρα»

Ο Τομέρ Γκινάτ στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ισραήλ από την Ελλάδα στάθηκε στην απογοήτευση που υπάρχει στην ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε όλοι λίγο απογοητευμένοι. Κάναμε αρκετά καλό παιχνίδι, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε και καλύτερο. Η Ελλάδα πήρε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και αυτό μας πλήγωσε.

Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που εκπροσωπήσαμε τη χώρα, είναι μεγάλη τιμή να φοράς αυτή τη φανέλα. Χάρηκα για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με την υπόλοιπη ομάδα και ανυπομονούμε για το επόμενο ραντεβού.

Έχουμε μια νέα γενιά ταλαντούχων παικτών και θεωρώ πως το Ισραήλ θα έχει λαμπρό μέλλον».

