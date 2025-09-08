Μπέιτ-Χαλάχμι: «Είμαστε στεναχωρημένοι, παλέψαμε μέχρι το τέλος»

O Αριέλ Μπέιτ-Χαλάχμι στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ισραήλ από την Εθνική μας στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε στενοχωρημένοι, αλλά δώσαμε μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος που παλέψαμε ως το τέλος. Κάναμε κάποια λάθη, χάσαμε κάποια ριμπάουντ και είχαμε κάποιες επιθέσεις όπου μας έλειψε η συγκέντρωση, αλλά είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και την πορεία μας στη διοργάνωσης. Η Ελλάδα δεν είναι ένας παίκτης, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα».

Για το αν έχει κάποια συμβουλή για τη Λιθουανία για την αντιμετώπιση του Γιάννη: «Η Λιθουανία έχει έναν θρυλικό παίκτη που είναι καλός προπονητής και δεν χρειάζεται συμβουλές από μας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι από τους τρεις καλύτερους παίκτες του κόσμου, παίζει με πολλή δύναμη και δεν μπορείς να κάνεις πολλά για να τον αντιμετωπίσεις. Η Λιθουανία θα έχει το πλάνο της, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».

