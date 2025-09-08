Σαμοντούροβ: «Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα ώστε να φτάσουμε τον στόχο μας»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στο Ισραήλ στάθηκε στον τρόπο που πρέπει να δει από δω και πέρα το Eurobasket η Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

Για το πώς νιώθει μετά από αυτή τη νίκη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να μην πάρουνε τα μυαλά μας αέρα ώστε να φτάσουμε τον στόχο μας».



Για το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε: «Είχα ένα θέμα στη γάμπα μου, ξεκουράστηκα στο παιχνίδι με την Ισπανία ώστε να είμαι έτοιμος τώρα σε αυτό το ματς».



Για τον λόγο που ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος σε αυτό το ματς: «Μόνο προπόνηση, αυτές τις ημέρες κάνουμε μόνο προπόνηση και έτσι ήμουν έτοιμος ψυχικά και σωματικά για το σημερινό παιχνίδι».



Για τις συμβουλές που του έδωσαν οι συμπαίκτες του: «Όλα τα παιδιά μου έδωσαν συμβουλές και οι προπονητές. Το παιχνίδι με τη Λιθουανία θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για μία μεγάλη μάχη».

