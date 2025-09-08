Σλούκας: «Περιορίσαμε τα ατού τους, με τη Λιθουανία είναι απαιτητικό παιχνίδι»

Ο Κώστας Σλούκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Εθνικής επί του Ισραήλ στάθηκε στη συνολική εμφάνιση της Ελλάδας κι έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια στο Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

Για το ότι ήταν το καθαρό μυαλό της Εθνικής: «Ναι ήταν σκληρός αντίπαλος. Το όνομα Ισραήλ δεν φοβίζει αλλά ήταν επικίνδυνη ομάδα. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά αν εξαιρέσεις την αρχή που δεχθήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ. Ήταν μια solid νίκη».

Για το ότι δεν πετύχαμε τα τρίποντα αλλά πήραμε τα ριμπάουντ: «Υπάρχει μια παραφιλολογία ότι πρέπει να βάλουμε τα σουτ. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Έπρεπε να έχουμε καλές επιλογές, είναι άμυνα, ριμπάουντ, hustling. Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση».

Για το αν θέλουν να πάνε μέχρι τέλους τον αγώνα: «Προφανώς όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Χαμηλά το κεφάλι. Με τη Λιθουανία είναι απαιτητικό παιχνίδι. Θα ξεκουραστούμε. Να δούμε τα λάθη μας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ειδικά στην εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος. Και λίγο στο τέλος μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα για να καθαρίσουμε το παιχνίδι».

