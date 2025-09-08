Σπανούλης: «Ήμασταν νευρικοί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία νίκη της Εθνικής και την πρόκριση στους «8« του Eurobasket τόνισε πως οι παίκτες του ήταν νευρικοί, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι πως βρήκαν τις λύσεις παρά την αστοχία τους από τα 6.75μ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εμφάνιση με το Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά: “Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας.

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμα και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι”.

Για την κυριαρχία στα ριμπάουντ: “Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα”.

Για το ματς με τη Λιθουανία την Τρίτη: “Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι”.

Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς: “Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά”.

