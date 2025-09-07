Eurobasket: Ο χάρτης της 8άδας, κόντρα στη Λιθουανία η Εθνική την Τρίτη - Όλα τα ζευγάρια

Με την πρόκριση της Εθνικής κόντρα στο Ισραήλ ολοκληρώθηκε ο χάρτης της 8άδας, που πλέον δεν έχει τις Σερβία και Γαλλία! Στις 21:00 την Τρίτη (9/9) το ματς της Γαλανόλευκης.

Η Ελλάδα επικράτησε της Ισραήλ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket, με τη Γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει πλέον τη Λιθουανία.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για να διεξαχθεί και πάλι στη Ρίγα την Τρίτη στις 21:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Προημιτελικοί

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου:

17:00 Τουρκία - Πολωνία (11)

21:00 Λιθουανία - Ελλάδα (10)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00Φινλανδία - Γεωργία (13)

21:00 Γερμανία - Σλοβενία (12)

Ημιτελικοί

10 - 11 / 15

12 - 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός

Νικητής 15 - Νικητής 16

