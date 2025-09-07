Πέρασε τον Γκάλη σε συμμετοχές στην Εθνική ο Παπανικολάου

O Kώστας Παπανικολάου με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι κόντρα στο Ισραήλ ξεπέρασε τον Νίκο Γκάλη στις παρουσίες του στην Εθνική κι έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας με ένα τουλάχιστον τρίποντο σε 13 σερί ματς σε Eurobasket.

Ο αρχηγός της Εθνικής έφτασε πλέον τις 169 συμμετοχές με το Εθνόσημο, πέρασε τον Γκάλη και μπήκε στην 10άδα των Ελλήνων παικτών με τις περισσότερες παρουσίες στη Γαλανόλευκη.

Παράλληλα ο Παπανικολάου με το τρίποντο που πέτυχε έγινε ο πρώτος Έλληνας των τελευταίων 30 ετών που ευστοχεί τουλάχιστον σε ένα τρίποντο σε 13 σερί ματς του Eurobasket.

