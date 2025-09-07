Μυθικός Γιάννης με 21 πόντους και 10/11 δίποντα στο ημίχρονο με το Ισραήλ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει μυθικά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στο Ισραήλ, έχοντας 21 πόντους με 10/11 δίποντα!

Ο «Greek Freak» είναι ασταμάτητος στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης της Εθνικής απέναντι στο Ισραήλ, με τον Γιάννη να μετράει ήδη 21 πόντους με 10/11 δίποντα σε 13:17 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετράει ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στα αξιοσημείωτα πως ο Γιάννης έχει εκτελέσει μόλις 2 βολές!

