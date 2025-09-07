Βλέπει το Ελλάδα - Ισραήλ ο Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν δίνει το «παρών» και πάλι στην «Arena Riga» για να δει από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στο Ισραήλ.

Ο τεχνικός της Τουρκίας μετά το παιχνίδι της Πολωνίας με τη Βοσνία είναι και πάλι στο γήπεδο, αυτή τη φορά για να δει από κοντά την Ελλάδα κόντρα στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζουμε πως η Τουρκία του Αταμάν έχει πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά, εκεί που θα συναντήσει την Πολωνία.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

