Σέκουλιτς: «Ο Ντόντσιτς τρώει πολύ ξύλο, φαβορί για το Eurobasket η Γερμανία»

Ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Σλοβενίας κόντρα στην Ιταλία στάθηκε στην απίθανη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Λούκα αντιμετωπίζει πολλά χτυπήματα σε κάθε παιχνίδι. Τρώει πολύ ξύλο και του αξίζουν συγχαρητήρια που αντέχει αυτό το πράγμα. Όλοι ξέρουν πως είναι ο καλύτερος παίκτης μας, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Εurobasket. Ελπίζω να είναι καλά για το επόμενο παιχνίδι μας.

Ξέραμε ποια ομάδα αντιμετωπίζαμε. Μια εξαιρετική ομάδα, την καλύτερη άμυνα ως τώρα στο τουρνουά. Μπήκαμε πολύ καλά με τα καλάθια του Λούκα, πήραμε μια διαφορά, αλλά ξέραμε πως δεν θα ήταν εύκολο. Η Ιταλία επέστρεψε, αλλά στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα. Ο Λούκα ήταν φοβερός, αλλά όλα τα παιδιά έκαναν καταπληκτική δουλειά. Όποιος αγωνίστηκε, έδωσε τα πάντα και πάλεψε. Συγχαρητήρια στον Ποτζέκο, είναι ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα. Το ίδιο και στον Γκαλινάρι, που ολοκλήρωσε μια μεγάλη καριέρα.



Η Γερμανία είναι μάλλον το φαβορί για να το πάρει. Είναι η καλύτερη επιθετική ομάδα, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, με ενδιαφέρον, αλλά πρώτα θέλουμε να απολαύσουμε τη νίκη μας. Από αύριο θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τον προημιτελικό».

