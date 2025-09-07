Ντόντσιτς: «Όλοι μαζί χάνουμε ή κερδίζουμε, να το πιστέψουμε κόντρα στη Γερμανία»

Ο Λούκα Ντόντσιτς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Σλοβενίας κόντρα στην Ιταλία στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σωματικά. Ξέραμε ότι η Ιταλία είχε πολλά πλεονεκτήματα, αλλά αντέξαμε. Πάντα επαινώ τα παιδιά. Παίζουν υπέροχα. Εδώ όλοι κερδίζουμε ή χάνουμε μαζί. Δεν υπάρχουν άτομα.



Χρειάζομαι θεραπεία, αλλά θα είμαι καλά. Ξεκίνησαν με άμυνα πάνω μου. Έβαλα μερικούς πόντους και άρχισαν να μου κάνουν double team, οπότε... Από την αρχή του Εurobasket πιστεύαμε. Τώρα προχωράμε, το πιστεύουμε. Έχουμε έναν δύσκολο αγώνα εναντίον της Γερμανίας. Πρέπει να το πιστέψουμε.



Όλοι παίζουν μαζί και τα πάμε καλά. Η χημεία μας είναι άριστη. Συνήθως, μερικές φορές τσακωνόμαστε, αλλά αυτό είναι μέρος του αθλήματος. Στο γήπεδο, θέλουμε απλώς να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, μπράβο και πάλι στα παιδιά. Μπράβο πραγματικά».

