Άνω-κάτω το Eurobasket: Χωρίς Γαλλία και Ισπανία τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια

Γεωργία και Φινλανδία έβαλαν «φωτιά» στο Eurobasket που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια δεν έχει Γαλλία και Ισπανία στα προημιτελικά.

Η Γεωργία ολοκλήρωσε την δεύτερη μεγάλη «βόμβα» του τουρνουά, με την ομάδα του Τζίκιτς να αποκλείει από την φάση των «16» ένα από τα φαβορί για τα μετάλλια, Γαλλία.

Μάλιστα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 διεξάγονται χωρίς την παρουσία της Γαλλίας και της Ισπανίας, δύο από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως γίνεται κατανοητό το σκηνικό με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις του μπάσκετ φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι λεγομενοι «σταρς» δεν ακολουθούν τις Εθνικές του ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι εμφανέστατο πως ο τρόπος παιχνιδιού έχει αλλάξει.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1985 καμία από τις δύο ομάδες δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών.

